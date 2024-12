6 crimes que ocorreram em Anápolis e tiveram grande repercussão

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2024

Crimes ficaram marcados na história de Goiás. (Foto: Montagem)

Com o fim do ano se aproximando, alguns fatos seguirão marcados na história anapolina e também se consolidaram nos noticiários nacionais.

Apesar de lamentáveis, tais acontecimentos compõe um importante registro e servem de alerta e aviso para que as autoridades tomem medidas a fim de evitar que voltem a acontecer.

Por isso, o Portal 6 separou alguns dos crimes que ocorreram em Anápolis em 2024 e viraram notícia nacional.

1. Caso Igor Viana

O caso do influenciador Igor Viana, em Anápolis, ganhou repercussão nacional após uma série de denúncias envolvendo a filha de dois anos, Sophia Viana, que tem paralisia cerebral.

O jovem é suspeito de ter utilizado a condição da pequena para arrecadar doações na internet, mas desviado parte do dinheiro para fins pessoais. Além disso, vídeos e áudios divulgados mostram Igor debochando da filha e também de quem realizava as doações. A situação culminou na retirada da guarda da criança por parte do Conselho Tutelar, sendo ela entregue aos avós paternos.​

A investigação revelou uma dinâmica alarmante entre Igor e a mãe da criança, que supostamente arquitetaram brigas simuladas para atrair simpatia e doações dos seguidores. O influencer chegou inclusive a ser preso e passar mais de um mês em cárcere, mas foi liberado, no começo de setembro.

Enquanto as investigações continuam, ele segue impedido de utilizar as redes sociais para pedir doações.

2. Tiro disparado por PM contra goleiro do Grêmio Anápolis

Em julho deste ano, mais um caso ocorrido na cidade virou notícia no país inteiro, após um jogador do Grêmio Anápolis ser alvejado com um tiro de bala de borracha disparado por um policial militar.

O fato aconteceu no estádio Jonas Duarte e um vídeo mostra o goleiro Ramon Souza gritando em desespero logo após o disparo.

Em outro registro, é possível ver a bala de borracha ainda alojada na perna do atleta, que sangra bastante.

Em nota enviada à imprensa, a PM afirmou que determinou o afastamento imediato do suspeito e que um inquérito administrativo foi aberto na Corregedoria para apurar os fatos. O tempo de suspensão, porém, não foi informado.

3. Caso Nicollas Serafim

Outro fato lamentável que ocorreu em Anápolis, ainda no começo do ano, foi a morte de Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, morto a facadas na saída da escola no dia 20 de fevereiro.

O crime ocorreu após um desentendimento durante uma live entre os estudantes e acabou tomando outra proporção quando, no dia seguinte, a mãe e o irmão mais velho de um dos adolescentes envolvidos resolveram tomar partido.

Assim, no horário do almoço, na saída da escola, ela e o filho, de 20 anos, entraram no meio da briga que acontecia, portando um martelo e uma faca, respectivamente.

Na ocasião, Nicollas levou uma facada fatal no peito e morreu no local. Outro jovem também foi atingido na barriga, mas foi levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e se recuperou.

4. Caso Railma Lisboa da Silva

Por fim, o atentado contra a vida da anapolina Railma Lisboa da Silva, que chegou a ter a mão amputada pelo ex-companheiro, em outubro deste ano.

A jovem relatou que desde 2019, quando ainda estava em um relacionamento com a vítima, ele a persegue e agride recorrentemente. O casal tem dois filhos, que já testemunharam algumas das agressões do pai ante a mãe.

A história se desenrolou até o dia do fatídico crime, no qual o ex-companheiro desferiu facadas contra a vítima, que culminaram na amputação de uma das mãos.

Agora, Railma luta para reestruturar a vida que tinha e conseguir sustentar os dois filhos pequenos. O autor das agressões segue preso e à disposição das autoridades.

5. Empresária assassinada pelo marido

A empresária Regiane Pires da Silva, de 39 anos, foi assassinada pelo marido, Edney Rodrigues dentro da própria loja de autopeças, em março deste ano, no bairro Jundiaí, em Anápolis.

Anteriormente ao crime, a vítima havia conseguido uma medida protetiva na Justiça de 12 meses – mas cinco meses após a conquista ela foi morta em plena luz do dia pelo suspeito.

O casal já tinha um histórico de violências e abusos, conforme apontado pelas autoridades, que culminou no feminicídio, quando no dia 28 de março o suspeito entrou no estabelecimento da mulher, a agrediu e efetuou três disparos.

Após o crime, ele fugiu das autoridades, mas foi localizado, a caminho do estado do Tocantins. Desde então, teve a prisão preventiva convertida em temporária e permanece à disposição do Judiciário.

6. Operação Las Vegas

Outra vez que atos ilícitos levaram Anápolis aos noticiários nacionais foi durante a execução da Operação Las Vegas, pela Polícia Civil (PC).

Deflagrada em janeiro, a operação desarticulou um esquema de fraudes em sorteios milionários promovidos por empresas sediadas tanto em Anápolis quanto em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Pontal do Araguaia (MT).

A organização criminosa manipulava os sorteios para direcionar prêmios a “laranjas”, nunca entregando os valores anunciados aos participantes reais. O golpe envolvia a venda de títulos de capitalização pela internet, muitas vezes divulgados por influenciadores digitais e celebridades, algumas delas supostamente enganadas pela fraude.

As investigações apontaram crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de nove pessoas e no sequestro de bens avaliados em mais de R$ 27 milhões, incluindo imóveis, dinheiro, e objetos de luxo. A polícia também apreendeu materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.