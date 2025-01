6 casos envolvendo escolas de Anápolis ocorridos em 2024

Samuel Leão - 01 de janeiro de 2025

Alunos tiraram foto no Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista. (Foto: Reprodução)

Em 2024, Goiás conseguiu o melhor índice de educação pública do país, através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Apesar disso, como em qualquer lugar do mundo, o cenário positivo também enfrenta problemas pontuais que, às vezes, até repercutem na mídia.

Abarcando tanto as unidades estaduais quanto municipais, o Portal 6 preparou um levantamento relembrando situações nas quais escolas de Anápolis figuraram nas páginas de notícia.

1- Criminoso embriaga e estupra adolescentes

Um homem, de 32 anos, que teria abusado de duas adolescentes em Anápolis, foi preso em março de 2024, em Sinop, no Mato Grosso (MT). O suspeito foi identificado como Charles da Silva Brito, e teria cometido os crimes em 2018.

O suposto autor foi localizado devido a uma ação conjunta com Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, com a Polícia Civil (PC) de Sinop (MT) e Caxias (MA). Os delitos foram realizados contra duas adolescentes, que na época tinham 14 e 15 anos, em um intervalo de apenas 15 dias.

Em ambas ocasiões, as vítimas foram abordadas ao saírem da escola, e foram convencidas a entrar no carro dele. Dentro do veículo, elas teriam sido embriagadas e estupradas.

2- Ônibus quase tomba



Em fevereiro de 2024, um ônibus escolar, que transportava crianças na zona rural de Sousânia, distrito de Anápolis, passou por um susto que colocou em risco a vida de várias crianças. Durante o trajeto para a escola, o veículo, por muito pouco, não se envolveu em um acidente.

Andando pela estrada precária, o ônibus acabou ficando preso em uma enorme valeta, chegando a pender para o lado, em direção a um despenhadeiro. O destino final era a Escola Municipal Gomes Santana Ramos. Apesar do susto, ninguém se feriu no ocorrido.

3- Armas na escola

Dois adolescentes, estudantes do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista, situado no bairro Maracanã, resolveram levar réplicas de armas para a escola. Na unidade, eles posaram com os “brinquedos” e publicaram o registro nas redes sociais, causando um alvoroço na comunidade.

O caso aconteceu em dezembro, e causou temor entre os pais. Em outro registro, os alunos tiraram uma foto das armas em uma mesa de almoço, onde também havia rádios comunicadores, os chamados “walkie-talkies”. A direção do colégio os advertiu e notificou os respectivos pais dos riscos da brincadeira.

4- Furtos consecutivos

A Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, situada no bairro Bandeiras, em Anápolis, foi furtada na madrugada de abril deste ano. A situação ainda teve um agravante, pois ocorreram dois casos em menos de 20 dias.

Por volta das 07h, funcionários chegaram na unidade e se depararam com uma janela arrombada. Ao verificarem o interior, descobriram que a dispensa de alimentos havia sido revirada e que a fiação do alarme de segurança havia sido cortada.

5- Autista discriminado

Uma criança autista, de 7 anos, estudante do 2º ano na rede municipal de Anápolis, foi colocada para se sentar contra a parede, sem ver o quadro negro e separado dos outros alunos. Após descobrir que ele era até chamado de “burro, sonso e incapaz”, a mãe resolveu denunciar a situação para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e até para a Polícia Civil (PC).

O caso aconteceu em setembro de 2024, quando a genitora fez um duro desabafo, revelando o que ela considera como abusos cometidos contra o pequeno, em especial pela professora. Após conversar com o filho, ela descobriu que ele era posto na posição vexatória, na frente da turma toda, há cerca de 10 dias – descoberta que só foi possível após ela perceber que o caderno dele não estava sendo preenchido com as atividades diárias.

6- Bala na escola

Um adolescente de 12 anos protagonizou uma confusão em um colégio de Anápolis ao levar uma munição de arma de fogo dentro da mochila. O caso aconteceu em setembro de 2024. Policiais militares foram acionados pela instituição por volta das 16h, depois que alguns estudantes relataram à diretoria que o menino estava exibindo o item para os colegas.

Após o caso ser apurado, os militares descobriram que a bala, de calibre .38, teria saído da arma do avô do garoto. O aluno foi ouvido, e o Conselho Tutelar passou a acompanhar a situação.

Bônus

Em junho, o prefeito Roberto Naves concedeu uma entrevista, na rádio Manchester, na qual afirmou que o aumento na qualidade do ensino público em Anápolis fez com que as escolas particulares perdessem alunos nos últimos anos.

A comparação ocorreu enquanto Roberto falava sobre o aumento do número de vagas em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

“Nós tínhamos grandes escolas particulares na cidade de Anápolis. Hoje as escolas trabalham com metade da capacidade, mas por quê? Porque os alunos vendo a qualidade do ensino da rede pública municipal, começa a haver uma migração. A população só quer pagar pelo serviço quando ela não tem um serviço público de qualidade”, disse o prefeito.