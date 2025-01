Após dias internada, bebê abandonada em uma sacola recebe alta hospitalar e é mandada para abrigo

Agora, o conselho tutelar vai tentar encontrar os pais ou outros parentes da garotinha

Pedro Hara - 01 de janeiro de 2025

Bebê foi encontrada embaixo de uma árvore. (Foto: Reprodução)

A bebê abandonada em uma sacola, no último domingo (29), recebeu alta nesta terça-feira (31), e foi encaminhada para um abrigo na Região Metropolitana de Goiânia.

A pequena recebeu os cuidados necessários na Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia, onde passou por exames e foi vacinada.

Agora, o conselho tutelar vai tentar encontrar os pais ou outros parentes do bebê. À TV Anhanguera, o conselheiro tutelar Pedro Lima informou que caso ninguém da família seja localizada, a bebê será colocada na fila de adoção.

A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso para conseguir identificar quem pode ter cometido o abandono.

“Nós estamos procurando imagens, de repente, com pessoas com uma sacola com as mesmas características”, afirmou o investigador Bernardo Comunale.