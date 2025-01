Flagra na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, está escandalizando o Brasil

Vídeo viralizou no X - antigo Twitter - e apenas uma das publicações acumulou mais de 3 milhões de visualizações, 21 mil curtidas e inúmeros compartilhamentos

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/X)

Um flagra registrado na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro, está escandalizando o Brasil e chamando atenção nas redes sociais nas últimas horas.

O vídeo viralizou no X – antigo Twitter – e apenas uma das publicações acumulou mais de 3 milhões de visualizações, 21 mil curtidas, além de inúmeros compartilhamentos e comentários de internautas que ficaram chocados com o que foi compartilhado.

O flagra polêmico mostra uma suruba que foi realizada na Pedra do Arpoador, no Rio de Janeiro.

O vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra diversos homens fazendo atos libidinosos, enquanto alguém filma discretamente entre as árvores.

O flagra entrou em alta no X, ficando entre os assuntos mais comentados no Brasil com diversos comentários e memes de internautas chocados com o que aconteceu.

“MEU DEUS!!! G4ys são flagrados em uma SURUBA na Pedra do Arpoador no Rio De Janeiro”, disse um.

“Esse vídeo tem tantas camadas kkkk”, afirmou outro rindo da situação.

