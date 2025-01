Depoimento da mãe revela abusos cometidos por Gilmar e até comércio de vídeos infantis

Jovem teria pedido para ela o perdoar, de modo que até a criança também pediu para a mãe que o aceitasse, temendo pela vida dele

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2025

Gilmar foi preso em Campo Limpo, escondido trabalhando em uma fábrica de Cerâmica. (Foto: Reprodução)

Novos detalhes do caso envolvendo uma mãe, de 25 anos, esfaqueada pelo parceiro Gilmar Luiz, de 22 anos, após dizer que iria denunciá-lo por abusar da enteada, de apenas 10 anos, revelam que a mãe sabia dos abusos e até do comércio de vídeos pornográficos infantis, praticados por ele.

O Portal 6 teve acesso a trechos do depoimento dado pela vítima, que segue internada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), à Polícia Civil (PC), ocorrido na quinta-feira (02).

Ela revelou que já havia recebido relatos da filha acerca dos atos sexuais, praticados pelo jovem, mas que inicialmente ficou em dúvida acerca da veracidade dos mesmos. Entretanto, certo dia ela teria acessado o celular dele, onde encontrou vídeos das práticas – os quais eram até comercializados com pessoas do exterior.

“Um belo dia eu pego o celular dele, entro no aplicativo, no Telegram, e vejo foto e vídeo dele gozando a cara da minha filha. Aí eu fiquei louca, fui para cima dele, só que isso já tem uns dias, fui para cima dele, ele tava dormindo, eu acordei ele e dei uma facada no braço dele”, contou.

Esses materiais pornográficos seriam vendidos para uma mulher, que mora fora do país, ainda segundo a vítima. Ao tomar a atitude de esfaqueá-lo, ele teve que sair da casa dela, passando a morar em uma espécie de república, com outros rapazes, da qual seria também expulso.

Mesmo após a descoberta e a agressão, que ele revelou para terceiros ter sido praticada por ela, mas não teria formalizado em uma denúncia, os dois voltaram a se relacionar. Gilmar teria pedido para ela o perdoar, de modo que até a criança também pediu para a mãe que o aceitasse, temendo pela vida dele.

“Eu tive dó, né? Ele falava: Não vou fazer mais. Minha filha também gostava muito dele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eu gostava muito dele. Pediu para eu não fazer. A minha filha chegou para mim e chorou, dizendo mãe, não faz isso. ‘Se a senhora denunciar ele vai preso, vão matar ele lá dentro’ e tal. Cabeça de criança, né?”, relatou a mãe.

Por fim, na data que ela foi brutalmente agredida, com facadas no rosto, braços, pernas e tórax, não teria ocorrido nenhum abuso contra a criança. Na realidade, ela teria decidido que iria denunciá-lo para a polícia e, ao revelar para ele, se deparou com a fúria agressiva do companheiro.

Durante as agressões, a criança ainda estava presente e assistiu à mãe ser ferida e, na sequência, Gilmar fugir. A vítima segue em tratamento no Heana, enquanto o jovem foi preso e passará pela audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (03). Mais informações a qualquer momento.