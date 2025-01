Motorista de aplicativo mostra resultado de caixinha de Natal colocada no Uber: “20 dias de trabalho, mano”

"O brasileiro tem uma generosidade incrível, mano. É impressionante o coração desse povo", disse o condutor

Magno Oliver - 04 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / galeguinhodacapital.driver)

Quem trabalha na área de motorista de aplicativo sabe que essa não é uma profissão nada fácil. Esses profissionais passam por vários tipos de situações diferentes durante todos os dias do ano.

Assim, viver na rotina e pele de um motorista de aplicativo tem lá os seus pontos positivos e negativos. Os entregadores por aplicativo também não são diferentes. Em festas de fim de ano, as surpresas aumentam.

Dessa forma, o que era para ser um dia de muitas viagens e atendimentos a clientes, um motorista de aplicativo fez diferente. O homem parou sua rotina para mostrar o estado do seu capacete depois de muitas viagens atendidas.

Um condutor por aplicativo resolveu mostrar como é a generosidade do brasileiro e lançou uma caixinha de Natal para receber doações extras.

O vídeo bombou nas redes sociais e foi sucesso no Instagram do @galeguinhodacapital.driver. Ao final, ele mostrou quanto foi que os passageiros doaram para ajudar ele neste Natal.

Na gravação, o homem aparece no banco de trás do carro. Em seguida, ele pega a caixinha de doações e abre para revelar a quantia total doada pelos passageiros.

“Galera, vamos abrir hoje aqui, olha, minha caixinha de Natal que eu trabalhei com ela no mês de dezembro todinho”, diz ele no início da postagem.

“Então, botei ela para rodar no começo do mês e trabalhei com ela aproximadamente uns 15 a 20 dias mais ou menos. Botei no comecinho do mês, tirei alguns dias de folga”, continuou o condutor.

“Assim, hoje é dia 30 de dezembro, vamos abrir a caixinha e vamos ver quanto é que tem nela. Será que deu bom ou será que não deu?”, questionou o rapaz.

“Por fim, como vocês podem ver estava lacrado, né. Olha, nota mesmo não deu nenhuma, vou contar as moedas aqui. 20 dias de trabalho, mano, deu $ 2,00 reais”, finalizou.

Assim, confira o vídeo completo da publicação:

