Conheça 6 jovens de Anápolis que disputam a principal competição de base do Brasil

Eles irão participar da Copinha, competição que já revelou grandes nomes como Endrick e Robinho

Samuel Leão - 06 de janeiro de 2025

Jogo da Copinha, entre Imperatriz e Cruzeiro. (Foto: Youtube/Paulistão)

A principal competição de futebol de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne clubes de todas as regiões do país para testar quais são os melhores times sub-20 da temporada. De lá, saíram diversos nomes de grande projeção, como Endrick e Robinho.

Dentre os vários participantes, que sonham com uma carreira nos times profissionais brasileiros, se destacam 6 jovens de Anápolis que seguem por esse caminho. Vale destacar que todas as partidas são transmitidas pelo Youtube.

1 – Igor Augusto (Igor Bala)

Experiente na competição, participou da última Copinha pelo Nacional (SP) e, desta vez, atua pelo Ponte Preta. Conhecido como Igor Bala, aos 20 anos, terá nesta edição a última participação no torneio.

O clube está no grupo 2, e irá enfrentar os times IAPE (MA), Cuiabá (MT) e Santa Fé (SP).

2- Maycon lima

Prestes a completar 21 anos, Maycon Lima irá disputar a última Copinha, visto que o limite de idade é 20 anos, pelo Taubaté, clube do interior de São Paulo.

No grupo 22, o clube deve enfrentar o Goiás, o Inter de Minas e o Marcílio Dias (SC) ao longo da primeira fase da competição.

3 – Gabriel Barbosa (Maranhão)

Mais conhecido como Maranhão, Gabriel Barbosa tem apenas 18 anos e já é destaque na base do Atlético Goianiense, clube da capital goiana.

No grupo 14, deve enfrentar o América (RJ), a Portuguesa (SP) e o Itapirense (SP).

4 – Eráclito Marcelo

Aos 19 anos, ganhou destaque como o goleiro do Cruzeiro. Eráclito Marcelo, também chamado de Marcelinho (apesar da estatura), está entre os nomes que devem atuar nesta edição da Copinha.

No grupo 13, terá que enfrentar o São Carlos (SP), Real Brasília (DF) e Imperatriz (MA) para seguir para a próxima fase.

5 – Marcos Vinícius

Também com 19 anos, Marcos Vinícius, também conhecido como Sabará, saiu de Anápolis para atuar no clube paranaense Azuriz, pelo qual irá disputar a copinha.

Competindo pelo grupo 6, terá que enfrentar os clubes Bandeirante (SP), Botafogo (SP) e Tuna Luso Brasileira (PA).

6- Caio Shaud

Com apenas 18 anos, Caio saiu de Anápolis para jogar pelo Clube Oeste (SP) e irá disputar a Copinha nesta edição de 2025.

Com o time situado no grupo 19, terá que vencer Palmeiras (SP), Santa Cruz (PE) e Náutico (PE) para conseguir uma boa classificação e seguir vivo no torneio.