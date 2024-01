Jovem anapolino participa do maior torneio de futebol de base do mundo

Em entrevista ao Portal 6, o atleta revelou a trajetória vivida, até passar a atuar pelo Nacional Atlético Clube

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2024

Igor Augusto é um dos únicos anapolinos disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do mundo. (Foto: Acervo Pessoal)

Igor Augusto, de 19 anos, é um dos anapolinos que está participando do maior torneio de futebol de base do mundo, a 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a”Copinha”. A competição conta com 128 times de todo o Brasil. Outro que também marca presença é o goleiro Marcelo Eráclito, de 17 anos.

Em entrevista ao Portal 6, Igor, que é volante e meia, revelou a trajetória vivida até passar a atuar pelo Nacional Atlético Clube. O time, que conta com mais de 100 anos de história, já venceu duas edições da competição – em 1972 e 1988.

“Comecei a jogar aos 07 anos, pelo Anápolis Futebol Clube, e depois fui para as categorias de base do Goiás e então do Atlético Goianiense. Aos 15 anos fui para o Santa Cruz e com 16 fui para o Brasília, meu primeiro clube fora de Goiás”, apontou.

Depois de um ano na capital federal, ele partiu para o São Paulo, onde ficou por três meses realizando testes, até que foi chamado para assinar o primeiro contrato profissional, pelo União de Fortaleza. Neste último, jogou a terceira divisão do Campeonato Cearense.

Assinou o segundo contrato pelo São Bernardo um ano depois, aos 18. Na sequência, partiu para o Nacional, onde continua atuando.

“Percebo uma preparação aqui que não vi em nenhum outro clube, muito intensa e agregando detalhes que fazem muita diferença. É um campeonato gigante, então estamos muito focados para chegar na final, no dia 25 de janeiro”, continuou.

O primeiro jogo disputado foi contra o São Caetano, no dia 03 de janeiro, e terminou empatado em 2×2. No grupo está também o Retrô e Avaí.

“Começamos o primeiro tempo perdendo por 1×0. Tivemos um expulso no começo do segundo tempo, mas ainda assim conseguimos virar o jogo. Infelizmente levamos o empate no final, mas seguimos focados para as próximas rodadas”, contou.