Jovem é preso após entrar dançando em supermercado de Anápolis para furtar Havaianas

Suspeito quase conseguiu escapar, mas funcionários o trouxeram de volta ao interior do estabelecimento

Natália Sezil - 06 de janeiro de 2025

Movimentos de dança foram registrados pelas câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, foi flagrado após entrar dançando e furtar um par de chinelos Havaianas em um supermercado no Residencial Araguaia, região Norte de Anápolis.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (06), e a ação foi registrada pelo circuito de câmeras do estabelecimento, que mostram o momento em que o suspeito retira as sandálias da prateleira, as esconde embaixo da camiseta e vai em direção à calçada.

Apesar da tentativa, a funcionária responsável pelas imagens teria notado a ação e avisado aos demais trabalhadores, que abordaram o jovem antes que ele deixasse o local.

É possível ver nos registros que uma funcionária segue o suspeito e o traz de volta ao interior do mercado, impedindo a fuga. A Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu o jovem à Central de Flagrantes.

Ele foi preso em flagrante por tentativa de furto.