Jovem viraliza ao mostrar semelhança curiosa entre Goiânia e cidade da Escócia

Jovem percebe a presença de duas lojas com nomes sugestivos para a capital

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2025

Estabelecimentos, na Escócia, estão um de frente ao outro (Foto: Captura Instagram)

Um vídeo publicado recentemente nas redes sociais está chamando a atenção de goianienses, principalmente daqueles que frequentam ou já frequentaram baladas consolidadas em Goiânia.

Localizado na região de Oban, Escócia, @ramonliveira percebe a presença de duas lojas com nomes sugestivos para a capital. “Aqui de frente tem uma Avalon e do outro lado tem a Roxy. Eu moro na Escócia, mas me sinto em Goiânia todos os dias”, dispara Ramon Augusto.

Acontece que tanto “Avalon”, como “Roxy”, são nomes de boates que marcam e que já marcaram a noite goianiense, ambas queridas e frequentadas pelo público não só de Goiânia, mas de outros municípios próximos.

Atualmente, somente a Roxy está em funcionamento, localizada no Setor Sul. Já a Avalon, que era sediada no Setor Marista, encerrou as atividades.

Nos comentários da publicação, é possível perceber a concordância com a tese. “Saudades das nossas baladinhas”, disse um.

Outro deixou de lado a comparação dos nomes dos estabelecimentos, para fazer uma crítica à infraestrutura da capital. “Como se sente em Goiânia, se não tem nem buraco nessa rua? (sic)”, comentou.