Grávida é torturada por 5 dias após ser trancada em casa pelo marido, em Luziânia

À Polícia Civil, vítima relatou que sofria agressões com barras de ferro, além de ser intimidada com facas

Thiago Alonso - 07 de janeiro de 2025

Caso ocorreu no Parque Sol Nascente, em Luziânia. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma grávida, de 25 anos, denunciou o marido por tortura e cárcere privado, após passar mais de cinco dias trancada sob constantes agressões, em Luziânia, município no Entorno do Distrito Federal (DF).

A mulher registrou o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde relatou que já vinha sofrendo violência doméstica há muito tempo, haja visto que já era casada com o suspeito por oito anos.

Contudo, na última semana de 2024, a vítima gestante, juntamente com os dois filhos do casal de 03 e 05 anos, acabou sendo presa dentro da própria casa pelo suspeito.

Segundo ela, o período de cárcere teria durado cinco dias, sendo que neste período ela teria sido submetida à várias sessões de torturada com barras de ferro.

Não o bastante, de acordo com a mulher, o homem teria espalhado facas e objetos cortantes por toda a casa, de forma que a intimidasse.

No entanto, já durante as comemorações de ano novo, no dia 31, o companheiro teria tentando forçar a vítima a ter relações sexuais com ele, chegando até mesmo a estrangulá-la.

Neste momento, se aproveitando que o suposto autor estava bêbado, a mulher conseguiu se desvencilhar e fugir do local, acionando a Polícia Militar (PM).

Alguns dias após realizar a ocorrência, a gestante se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde registrou uma denúncia por lesão corporal, cárcere privado e ameaça contra o companheiro, também solicitando uma medida protetiva contra ele.