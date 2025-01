Rápido Araguaia abre vagas para Grande Goiânia com salários de até R$ 9 mil mais benefícios; saiba como se candidatar

Além de salários que chegam a R$ 9 mil, oportunidades também contam com uma série de benefícios

Thiago Alonso - 07 de janeiro de 2025

Ônibus elétrico do BRT Norte-Sul, em Goiânia. (Foto: Jucimar de Sousa / Prefeitura de Goiânia)

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo que atende a Região Metropolitana de Goiânia, anunciou a abertura de 30 novas vagas de emprego, com salários de até R$ 9 mil.

As oportunidades são destinadas para os cargos de motoristas de ônibus, lanterneiro, eletricista, lavador de peças, controlador de tráfego, técnico em segurança do trabalho e médico do trabalho.

Os selecionados serão encaminhados para três garagens da empresa em Goiânia, sendo elas no Jardim Presidente (região Oeste), Jardim Santo Antônio (região Sul) e Chácara Mansões Rosa (região Noroeste), assim como uma base em Inhumas.

Além de salários que variam de R$ 1.729,36 a R$ 9 mil, os selecionados também terão direito a uma série de benefícios que incluem vale-alimentação, cartão passe-livre funcional, seguro de vida, plano de saúde Hapvida e plano odontológico Uniodonto ou Hapvida.

Os funcionários também têm acesso a academias pelo Gympass, farmácias com o Medipreço e sessões de terapias gratuitas mensalmente pelo Zenklub. Convênio com a previdência privada (pela plataforma Onze) e com universidades corporativas também estão entre as agraciações.

Para se inscrever, os candidatos devem enviar o currículo pelo WhatsApp (62) 98523-0289, dando início ao processo seletivo, o qual deve gerar a contratação de forma imediata. Quaisquer dúvidas podem ser tiradas também no mesmo número de telefone.