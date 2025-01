Vídeo viraliza ao mostrar feito inacreditável no trânsito de Goiânia: “goiano só quer um Fiat Uno e nada mais”

Cena incomum trouxe às ruas da capital algo que muitos internautas apontam que só poderia ser feito pelo clássico modelo de carro

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2025

Motorista dirige Fiat Uno com oito “vagões”. (Foto: Reprodução)

Conhecido pela capacidade de realizar feitos que parecem exclusivos ao Fiat Uno, o clássico modelo de carro voltou a viralizar nas redes sociais após um internauta compartilhar mais uma ação extraordinária do veículo pelas ruas de Goiânia.

No vídeo publicado pelo perfil Sobre Gyn (@sobregyn) no Instagram, é possível ver um simples Fiat Uno puxando oito caçambas pelo engate, uma atrás da outra, em uma estrutura que lembra um trem com vagões.

As imagens mostram o momento em que o carro vira a rua, trafegando lentamente pela via e chamando a atenção dos goianienses por onde passa.

Na legenda, o condutor que gravou a cena deixou claro: “o Fiat Uno só não foi para a lua porque o goiano não quis”. O registro ultrapassou 746 mil visualizações, reunindo diversas curtidas e mais de 300 comentários de internautas que riram da situação.

Um goianiense compartilhou: “essa cara me passa é raiva direto, ali na Av Goiás, ele demora um tempão pra sair da frente”. Já outra brincou: “Quero ver ele estacionar o uno de ré kkk bora ver se ele é bom mesmo”.

Um usuário ainda relatou: “Já vi carreta 9 eixos, mas uno 10 eixos nunca tinha visto”, enquanto um quarto pontuou: “habilitação B não pode dirigir isso aí nunca”.