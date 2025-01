Não é o crossfit, nem academia: saiba o que mais faz uma pessoa perder peso

Virada do ano chegou e essa dica é ótima para quem quer emagrecer, mas não gosta de academia, nem crossfit

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2025

As caminhadas são importantes não só para o corpo físico, mas para a saúde mental também.(Foto: Tirachard Kumtanom/Pexels)

Emagrecer e ficar com o corpo sarado é o sonho de muitas pessoas hoje em dia. Na busca pela perda de peso, muitas pessoas recorrem ao crossfit ou academias.

No entanto, a busca pela perda de peso se tornou um verdadeiro desafio, pois muitas pessoas não querem se aventurar em nenhuma dessas duas atividades.

Dessa forma, especialistas têm mostrado novos estudos que apontam um fator mais eficaz que crossfit e academia para a perda de peso: a mudança de hábitos diários de alimentação e exercícios físicos.

Os cientistas mostraram que o foco das pessoas tem se voltado para adaptações na rotina, no comportamento alimentar, na qualidade do sono e nas atividades cotidianas, como caminhar e subir escadas.

Os praticantes de atividades físicas deixaram de lado crossfit e academia, focando em exercícios de alta intensidade e hábitos que possam ser mantidos a longo prazo.

Entre os hábitos que mais contribuem para a perda de peso, o destaque é a reeducação alimentar. Diminuir o consumo de alimentos processados e incluir mais frutas e vegetais tem feito a diferença.

Estudos mostram que caminhar 30 minutos diariamente acelera o metabolismo, queima calorias e melhora a saúde cardiovascular. Isso tudo aliado a uma boa noite de sono.

As novas gerações trocaram crossfit e academia por trocar elevadores por escadas. Elas buscam manter sempre uma rotina organizada com horários regulares de sono e redução ao máximo do estresse.

Essa modalidade de atividade tem conquistado cada vez mais pessoas. Isso porque ela melhora a saúde geral, aumenta a disposição, promove perda de peso e ajuda na qualidade do sono.

