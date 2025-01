O truque para preparar em casa um café perfeito (melhor que muitos que na rua você paga caro)

Existem alguns truques simples, que ao aplicá-los, a sua bebida ficará ainda mais saborosa e aromática

Ruan Monyel - 09 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Agosto)

Para muitas pessoas, o café é um dos maiores prazeres da vida, companheiro das manhãs e essencial para a produtividade do dia a dia.

Não há nada mais satisfatório do que saborear uma xícara, mas, convenhamos, nem todos que apreciam a bebida sabem prepará-la corretamente.

Porém, existem alguns truques simples que, ao aplicá-los durante o preparo, garantem um café tão bom quanto o das melhores cafeterias, sem sair de casa.

Ninguém resiste a um famoso “pingado” pela manhã, não é mesmo? O café é a bebida mais consumida no mundo depois da água, sendo uma verdadeira paixão mundial.

Coincidentemente, o Brasil é o maior produtor do grão em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 38% da produção global.

Mas, mesmo sendo tão comum em nosso dia a dia, o café também possui alguns segredos que garantem maior qualidade na bebida.

O preparo perfeito não depende apenas da escolha do grão ou da máquina utilizada; é uma combinação de pequenos detalhes que fazem toda a diferença no sabor e no aroma.

Um dos maiores segredos de um bom café é acertar a proporção entre a quantidade de pó e água. A recomendação ideal é de 10 g de café para 100 ml de água.

Falando em água, é essencial ter um cuidado especial com a sua temperatura durante o preparo. A temperatura ideal para colocar o café é de 90°C.

Ou seja, ao contrário do que muitos pensam, não é necessário ferver a água, pois a alta temperatura pode eliminar propriedades importantes do grão.

Outra dica importante é remover as impurezas do coador. A melhor forma de fazer isso é, antes de filtrar o café, despejar água quente sobre o coador.

Por fim, para obter o preparo perfeito, faça a filtragem aos poucos e com calma, adicionando pequenas quantidades de água por vez.

Com essas dicas, você vai transformar sua experiência com o café e descobrir que o sabor ideal está ao alcance de qualquer um que saiba cuidar dos detalhes.

