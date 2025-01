Pais e responsáveis terão novo prazo para matricular filhos em CMEIs e escolas de Anápolis; confira detalhes

Início do ano letivo está previsto para o dia 25 de janeiro

Augusto Araújo - 10 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa de sala de aula em CMEI de Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura de novas inscrições para pais e responsáveis que ainda não cadastraram os filhos nas creches, pré-escolas e ensino fundamental da rede municipal.

O cadastro poderá ser feito a partir do dia 20 de janeiro, por meio do Portal da Educação. Basta entrar no site e seguir as instruções.

Vale destacar que a ação é voltada para aqueles que ainda não conseguiram registrar as crianças no período de novembro e dezembro.

Já para os pais que já realizaram a inscrição, a secretaria orientou para que se atentem ao e-mail registrado no ato de cadastro, de modo a receberem informações sobre as matrículas.

A pasta também destacou que não será divulgada uma lista de selecionados.

Por fim, a Secretaria de Educação informou que o início do ano letivo está previsto para o dia 23 de janeiro.