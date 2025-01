Prefeitura de Anápolis divulga calendário de pagamento do IPTU 2025

Pagamento poderá ser feito em parcela única ou em até oito vezes

Pedro Hara - 10 de janeiro de 2025

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis publicou, na edição desta quinta-feira (09) do Diário Oficial do Município (DOM), o calendário para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) referente ao ano de 2025.

Os contribuintes poderão optar pelo pagamento à vista ou parcelado em até oito vezes. De acordo com o cronograma divulgado pela Administração Municipal, a cota única e a primeira parcela deverão ser quitadas até 10 de abril.

O dia 10 foi definido como a data padrão para o pagamento das parcelas. As únicas exceções são os meses de maio e agosto, quando os vencimentos serão nos dias 12 e 11, respectivamente.

Confira o calendário completo de pagamento do IPTU e ITU