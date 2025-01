Últimos dias de inscrições para mais de 20 cursos de graduação gratuitos no IF Goiano; saiba como participar

Candidatos podem se inscrever usando notas obtidas no Enem de 2016 a 2024

Natália Sezil - 10 de janeiro de 2025

Reitoria do IF Goiano (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para 1.577 vagas, distribuídas em mais de 20 cursos de graduação gratuitos – mas interessados precisam ficar atentos: o prazo se encerra no próximo domingo (12).

A inscrição não possui taxa, e deve ser realizada online, pelo portal do instituto. A seleção considera os resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por isso, para se candidatar, o estudante precisa submeter a maior nota obtida entre as provas de 2016 a 2024, além de apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente.

As graduações ofertadas se dividem entre Bacharelados, Licenciaturas e Tecnologias, com vagas em diversas áreas, como Administração, Sistemas de Informação, Engenharias, Química Industrial, Medicina Veterinária, Gestão do Agronegócio e outras.

As oportunidades estão distribuídas entre os 12 campi da instituição, espalhados pelo estado: Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí.

A previsão é de que o resultado do processo seletivo seja divulgado em 11 de fevereiro. As matrículas devem ser realizadas logo depois, entre os dias 12 e 14 do mesmo mês. Mais informações podem ser conferidas no edital.