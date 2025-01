Vizinho persegue suspeitos de invadirem e furtarem igreja em Anápolis

Homem relatou ter ouvido barulhos vindo do local, momento em que iniciou um embate com a dupla

Thiago Alonso - 10 de janeiro de 2025

Suspeitos furtaram a igreja. (Foto: Reprodução)

Criminosos furtaram uma igreja na madrugada desta sexta-feira (10), no Conjunto Filostro Machado, região Leste de Anápolis.

Na ocasião, um vizinho do estabelecimento religioso acionou a Polícia Militar (PM) após relatar ter ouvido barulhos suspeitos vindo de obras realizadas no local.

Assim, o homem, de 35 anos, se dirigiu até a área externa, momento em que percebeu a dupla retirando uma caixa de madeira da igreja.

O vizinho confrontou um dos supostos criminosos e o perseguiu de carro até um mercado próximo, onde conseguiu alcançá-lo.

No entanto, um comparsa do suspeito surgiu, o auxiliando a se soltar do homem, que entrou em embate com ambos. Apesar dos esforços, a dupla conseguiu escapar do local.

Diante da situação, o vizinho acionou novamente a PM, informando que conhecia um dos supostos autores, que já era conhecido dos membros da igreja, chegando até mesmo atirar uma foto dele.

Com base nessas informações, a mãe de um dos suspeitos colaborou com as autoridades, relatando que o filho havia deixado uma blusa de frio idêntica à descrita pela testemunha dentro de casa. A mulher ainda afirmou já ter visto o filho andando com o outro suspeito.

Investigações preliminares indicaram que a dupla furtou um violão, tablets, além de todo o dinheiro que estava na caixa de dízimo. Ainda segundo a PM, uma viatura chegou a realizar patrulhas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade ao inquérito.