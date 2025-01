Homem recebe foto de vizinha e amigos impedem o pior, em Anápolis

Vítima teria entrado em um embate físico com o companheiro após uma discussão

Thiago Alonso - 11 de janeiro de 2025

Mulher foi ferida e sofreu intenso sangramento. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 44 anos, pediu ajuda para o vizinho após ser agredida pelo marido, na madrugada deste sábado (11), em Anápolis.

Segundo a vítima, que mora no Bairro de Lourdes, região Leste do município, eles estavam em uma confraternização na casa ao lado, quando uma confusão se iniciou com o companheiro e outros convidados.

Por conta disso, o casal decidiu ir embora, de forma que a situação fosse resolvida. Contudo, ao chegar na residência, o homem continuou violento, escalonando uma discussão com a própria esposa.

Neste momento, o suspeito teria avançado com uma faca contra a mulher, que tentou se desvencilhar, entrando em luta corporal com ele.

Até que, durante o embate, o homem conseguiu atingir a vítima na mão, fazendo um corte profundo. Assustada, a companheira mandou uma foto do ferimento pedindo ajuda para o vizinho, que, juntamente com outras seis pessoas, se dirigiu até o portão da casa.

Assim, o suposto autor fugiu do local, enquanto as testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o resgate, encaminhando a mulher para a UPA Vila Esperança.

Na unidade de saúde, foi feito a contenção da fratura, que jorrava muito sangue. A Polícia Militar (PM), por sua vez, chegou a realizar buscas na região, mas não localizou o suspeito.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade no inquérito acerca do caso.