Conheça a carne boa para bife que custa menos que filé mignon e está fazendo sucesso

Quando cortado em bifes finos e bem temperado, ele se transforma em uma escolha deliciosa e macia

Isabella Valverde - 13 de janeiro de 2025

(Foto: Captura)

Se você é fã de um bom bife, mas não quer gastar muito, a boa notícia é que existe uma alternativa ao tradicional filé mignon que tem conquistado o paladar dos brasileiros.

Mais acessível no preço e igualmente saborosa, essa carne está se destacando nos açougues e supermercados por sua versatilidade e custo-benefício.

Qual é a carne?

A carne em questão é o coxão duro. Conhecido por ser uma opção mais econômica, o coxão duro tem surpreendido tanto os consumidores quanto os chefs de cozinha.

Quando cortado em bifes finos e bem temperado, ele se transforma em uma escolha deliciosa e macia, ideal para grelhar ou fritar.

Outra opção muito procurada é o patinho, que também é mais barato que o filé mignon e possui uma textura adequada para bifes. Com o preparo certo, ele oferece suculência e sabor que agradam até os paladares mais exigentes.

Por que está fazendo sucesso?

O aumento do preço das carnes nobres, como o filé mignon, fez com que consumidores buscassem alternativas que não comprometessem a qualidade das refeições.

Além disso, cortes como coxão duro e patinho podem ser encontrados com valores até 40% menores, dependendo da região e do estabelecimento.

Essa combinação de economia e sabor tem feito com que mais pessoas experimentem esses cortes no dia a dia. As redes sociais e programas de culinária também têm incentivado o uso dessas carnes, mostrando receitas criativas que destacam todo o seu potencial.

Como preparar um bom bife com essas carnes?

O segredo para preparar um bife suculento e macio está em algumas técnicas simples:

1.Corte fino: Peça ao açougueiro para fatiar a carne em bifes finos, que cozinham mais rápido e ficam mais macios.

2.Temperos: Invista em temperos como alho, sal, pimenta e ervas frescas para realçar o sabor.

3.Selagem: Cozinhe em fogo alto para criar uma crosta dourada por fora e manter os sucos da carne no interior.

4.Descanso: Após grelhar, deixe o bife descansar por alguns minutos antes de servir. Isso ajuda a redistribuir os sucos, deixando-o ainda mais saboroso.

Vale a pena experimentar!

Se você está em busca de uma opção que combine qualidade, sabor e economia, o coxão duro e o patinho são escolhas certeiras.

Além de serem ótimos para bifes, também podem ser usados em outras receitas, como carne de panela, ensopados e estrogonofe.