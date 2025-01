Empresária de Pirenópolis se pronuncia após ser chamada de ‘grossa’ por clientes: “tenham bom senso”

Consumidor relatou ter sido 'expulso' aos gritos pela dona da cafeteria após ter pagado a conta

Thiago Alonso - 13 de janeiro de 2025

Rozaura Romano falou sobre o ocorrido no perfil da cafeteria. (Foto: Reprodução/Instagram)

A empresária Rozaura Romano, proprietária do Zazá Café (@zazacafepiri), se pronunciou após se envolver em uma polêmica com clientes, na noite deste sábado (11), em Pirenópolis.

Na ocasião, o publicitário Bruno Araujo (@souobrunoaraujo), que visitou o local, relatou ter sido “expulso” com “grosseria” e “gritos” pela própria dona da cafeteria.

Contudo, Zazá decidiu se pronunciar acerca do ocorrido no perfil do estabelecimento. De acordo com ela, funcionários já finalizavam as tarefas próximo ao horário de fechamento, quando um grupo de consumidores teria se irritado com a situação.

“Ontem era 01h30 da manhã, a casa já fechando, quando a gente ia pôr as grades aqui na frente, falei pro pessoal que eu precisava desocupar as mesas, que a casa já tinha fechado, eles já tinham pagado a conta e eu precisava guardar, mas aí o povo ficou louco: ‘grossa’, ‘sem educação’, ‘louca’”, explicou.

No registro, a empresária ainda pediu “bom senso” aos clientes — sem citar diretamente Bruno — que costumam ficar na casa além do horário previsto.

“Tenham bom senso. No Instagram está o funcionamento da casa: a gente funciona até 00h – 00h30 no sábado, porque abrimos no domingo cedo. Eu não tenho condições de ficar de madrugada, porque eu abro de manhã, no outro dia, temos que estar aqui. Meus funcionários têm que descansar, eles já trabalharam um sábado inteiro”, pontuou.

Apesar do pronunciamento, o publicitário não deixou a história por finalizar, expondo Zazá nas redes sociais.

“Contar narrativa enviesada não é ético. Você foi grosseira, sem necessidade. É normal pedir para as pessoas se retirarem ao fim do expediente, mas nunca a arrogância e ignorância é justificável”, disse o jovem.

“Vocês apenas serviram as mesas uma última vez e depois fecharam as contas. Negócios assim se queimam sozinhos. Obviamente estávamos terminando [de consumir] o que tinha sido servido e ela saiu gritando que ela e os funcionários precisavam ir embora”, continuou.

Por fim, Bruno ainda reiterou que todo o atendimento foi “tranquilo” e “um amor” por parte dos garçons, mas que a experiência foi negativa devido à proprietária.

“O problema, por incrível que pareça, é a dona. Tenha bom senso, você. Sua narrativa está enviesada. É só olhar nas suas avaliações para ver como você maltrata clientes”, concluiu.

Mesmo com a discussão, o Zazá Café seguiu a programação de atendimento normal no domingo (12), dia seguinte ao ocorrido, inclusive divulgando imagens de clientes satisfeitos com o local.

“Este lugar é um charme, eu amei”, disse uma seguidora.