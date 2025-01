Goiânia e Anápolis entram na rota de ‘excursão’ para posse de Donald Trump

Uma lista de cidades são apontadas como pontos de partida da "caravana", que pretende partir da Paraíba, pela cidade de Junco do Seridó

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2025

Caravana para acompanhar a posse do Trump. (Foto: Reprodução/@errosdigitacao)

Uma imagem, que circula pelas redes sociais, mostra um cronograma de cidades que devem receber uma suposta “caravana para a posse do Donald Trump”, presidente dos Estados Unidos da América. O evento, que ocorre no dia 20 de janeiro, receberia pessoas de diversas regiões do Brasil, inclusive de Anápolis e Goiânia.

Na publicação brincalhona, uma lista de cidades são apontadas como pontos de partida da “caravana”, que pretende partir da Paraíba, pela cidade de Junco do Seridó, que tem apenas cerca de 6 mil habitantes. O destino final, evidentemente, é Washington D.C., capital estadunidense.

Na sequência, irá passar por cidades da Paraíba, de Pernambuco e depois da Bahia, onde deverá fazer uma parada em Xique-Xique para abastecimento. De lá, a próxima parada é Brasília (DF), que é seguida por Anápolis e depois por Goiânia.

Depois de lá, eles partem para Campo Grande (MS), última parada em território nacional. Bolívia, Peru, Equador e Colômbia constam logo na sequência, unindo apoiadores dos mais diversos países latinos.

Por fim, Panamá, México e o Texas devem ser visitados, reunindo os últimos integrantes da caravana. Para completar, a proposta ainda destaca que todo o traslado, para acompanhar o evento, será feito em um “bate e volta” – ou seja, sequer irão passar a pernoite por lá.

Com uma foto do presidente eleito, dando um “joinha”, o flyer ainda destaca que a rota é “totalmente planejada e segura”. A brincadeira arrancou risadas de internautas, surpreendidos pelo cronograma impraticável, certamente criado em uma brincadeira.