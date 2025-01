Placas em avenida de Goiânia chamam a atenção de motoristas (bem-humorados)

Ao longo do trajeto, ele vai citando cada um dos cartazes encontrados, afixados em árvores

Samuel Leão - 10 de janeiro de 2025

Placas foram flagradas em Goiânia. (Foto: Reprodução/X)

Ao trafegar por uma avenida da região Leste de Goiânia, mais especificamente no Setor Jardim Novo Mundo, um motorista acabou fazendo um registro bem-humorado, após se deparar com placas um tanto incomuns. O vídeo foi publicado nas redes sociais na quinta-feira (09), e chamou a atenção dos internautas.

No registro, ele dirige tranquilamente e diz: “Quando eu falo que a região Leste só tem artista, ninguém acredita. Olha isso aqui”, e mostra as placas posicionadas entre as duas pistas.

Ao longo do trajeto, ele vai citando cada um dos cartazes encontrados, afixados em árvores. Elas fazem um alerta aos motoristas, apontando perigos à frente. A primeira de todas aponta apenas “devagar, perigo”.

Na sequência, surge uma indicando “curva perigosa”, que é logo seguida por outra semelhante, que especifica um pouco mais a curva em questão: “curva de 90º a frente”. O condutor continua gravando, e se aproxima da curva.

Ao virar, surge uma placa mais inusitada: “curva da morte” – sinalização que assusta os passantes. Seguindo o velho ditado, “se tem placa, tem história”, nesse caso, parece ter ocorrido por ali alguma tragédia ou acidente de trânsito anteriormente.

Apesar das sombrias palavras, o motorista segue bem-humorado e, após a curva, é pego de surpresa por outro anúncio ainda menos comum. Aos risos, ele lê a placa: “Os caras meteram aqui “curva da morte” e, logo na frente, eles colocaram “parabéns, você não morreu! Leu as placas”, comentou.

Após filmar toda a sequência, ele segue o caminho pretendido, aos risos, impressionado com a criatividade dos “artistas da região Leste”, que prepararam uma sinalização um tanto quanto acessível e até viral.