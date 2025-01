Pesquisa mostra quais são as chances de Caiado, Gusttavo Lima e Pablo Marçal para presidente

Levantamento foi realizado entre os dias 07 e de janeiro e entrevistou 2018 eleitores

Pedro Hara - 13 de janeiro de 2025

Caiado, Gusttavo Lima e Marçal. (Foto: Hegon Corrêa, Reprodução/Instagram e Bruno Santos/ Folhapress)

A Paraná Pesquisas divulgou, nesta segunda-feira (13), o primeiro levantamento eleitoral de 2025 para a Presidência da República em 2026.

Nele constam os nomes de Gusttavo Lima (sem partido), que se colocou como pré-candidato ao Executivo Federal, e de Pablo Marçal (PRTB), que confirmou sua intenção de concorrer ao pleito.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, Lula (PT) lidera com 20,1%. Ele é seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 16,7%. Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 1,6%, e Ciro Gomes (PDT) foi lembrado por 1,2% dos participantes.

Pablo Marçal, Ronaldo Caiado (UB), Eduardo Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima e Michelle Bolsonaro (PL) aparecem com menos de 1%.

Os que não souberam ou não quiseram responder somam 49,8%, enquanto os que declararam que não votariam em ninguém, ou votariam em branco ou nulo, totalizam 6,8%.

Metodologia

A Paraná Pesquisas entrevistou 2.018 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 07 e 10 de janeiro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.