Temporal registra marcas impressionantes de volume de chuva em Goiânia; veja bairros mais afetados

Chuvas atingiram diversos pontos da capital, acompanhados de fortes rajadas de vento

Thiago Alonso - 13 de janeiro de 2025

Registro de chuva em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A noite do domingo (13) foi marcada por tempestades intensas em toda Goiânia, com registros ultrapassando os 145 mm de água em algumas regiões.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) as precipitações mais marcantes foram vistas no Jardim Pompeia com registros de até 145,2 mm.

Outra localidade onde houve forte volume foi na Câmara Municipal de Goiânia, com 131,2 mm.

No Setor Sul, a meteorologia identificou chuvas de 94,8 mm, situação parecida com o Setor Campinas, onde, na região do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, as marcações atingiram 92,6 mm.

Nas proximidades do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no Jardim América, os registros também surpreenderam com 83,8 mm, seguidos dos 63,0 mm no 8º Batalhão Bombeiro Militar.

As quedas d’água foram intensas também no Setor Perim, onde foram identificados mais de 83,8 mm de água.

Já na região Noroeste de Goiânia, os temporais chegaram a 48,6 mm no Jardim Curitiba. Destaque para a Maternidade Nascer Cidadão, que fica nas proximidades e onde os volumes chegaram a 63,8 mm.

De acordo com o Cimehgo, as chuvas foram acompanhadas de fortes rajadas de vento, como no Leste da cidade, onde as ventanias chegaram a 52 km/h, enquanto na região Norte foram identificados até 36 km/h.