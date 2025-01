Viagem de Vivian Naves à China e à Espanha custou mais de R$ 200 mil

Informações com os valores foram disponibilizadas pela Alego

Pedro Hara - 13 de janeiro de 2025

Deputada Vivian Naves. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Entre 2023 e 2024, a deputada estadual Vivian Naves (PP) recebeu mais de R$ 200 mil da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) para viagens à China e à Espanha.

Segundo informações disponibilizadas pelo Legislativo Estadual, Vivian recebeu R$ 130,2 mil para se deslocar à Ásia, passando por China e Emirados Árabes.

Foram R$ 27,4 mil gastos em passagens aéreas e R$ 102,8 mil em diárias. A viagem teve duração de 17 dias, e cada diária custou R$ 6 mil ao Poder Público.

À Espanha, o custo foi de R$ 74,4 mil, sendo R$ 15,6 mil em deslocamento e R$ 58,8 mil em diárias. Foram 8 dias de viagem, com valor de R$ 7,35 mil por diária.

Viagem à China não rendeu frutos para Anápolis

Em novembro de 2023, Vivian e Roberto Naves (Republicanos) passaram dias na China, mas a viagem não trouxe resultados práticos para a cidade.

Enquanto cidades como Catalão e Itumbiara fecharam acordos para a instalação de fábricas, Anápolis ficou a ver navios.

Roberto afirmou que havia se reunido com representantes de empresas como Emirates (transporte aéreo), Alibaba (varejo online) e Huawei (comunicação), indicando que essas empresas poderiam realizar investimentos no município. No entanto, as promessas nunca se concretizaram.