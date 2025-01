Governo de Goiás anuncia vagas para curso técnico de alta demanda em cidades de Goiás

Selecionados devem se formar em até 1 ano e 4 meses, e devem cumprir requisitos para se candidatar

Thiago Alonso - 15 de janeiro de 2025

Basileu França, em Goiânia, é uma das Escolas do Futuro. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou novas 172 vagas para cursos técnicos gratuitos, contemplando as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

O projeto, que conta com a parceria da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Fundação Telefônica Vivo, não tem qualquer custo e oferece 142 vagas para o curso de Ciência de Dados e outras 30 para o curso de Empresas Digitais.

Os selecionados serão direcionados para aulas presenciais, que devem ocorrer durante o período noturno, com duração de até um ano e quatro meses.

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de janeiro, por meio do site da Escola do Futuro, na aba Editais. Para se candidatar, o estudante deve selecionar a instituição em que deseja realizar as aulas, desde que esteja entre as disponíveis.

As candidaturas, no entanto, ocorrem mediante alguns requisitos, como ter pelo menos 16 anos, possuir ensino médio completo, ou estar cursando o segundo ou terceiro ano, além de residir no estado de Goiás.

Após a inscrição, o concorrente deverá passar por uma avaliação da Média do Enem ou Média Global do último ano cursado no Ensino Médio, até a entrega da documentação exigida no ato da matrícula.

Confira todas as vagas disponíveis:

EFG José Luiz Bittencourt – Goiânia (28)

EFG Luiz Rassi – Aparecida de Goiânia (29)

EFG Raul Brandão – Mineiros (28)

EFG Sara Luísa Lemos Kubitschek de Oliveira – Santo Antônio do Descoberto (29)

EFG Paulo Renato de Souza – Valparaíso de Goiás (28)

Curso de Empresas Digitais – EFG Paulo Renato de Souza – Valparaíso de Goiás (30)

Para mais informações, acesse o edital de cada unidade individualmente no site da EFG.