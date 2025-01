Anápolis Futebol Clube faz alerta importante para quem for no Jonas Duarte neste domingo (19)

Galo enfrenta o Vila Nova, ás 16h, pela segunda rodada do Campeonato Goiano

Paulo Roberto Belém - 16 de janeiro de 2025

Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. (Foto: Carlos Alberto Past)

Prestes a mandar a primeira partida em casa, O Anápolis Futebol Clube deu um recado importante àqueles que pretendem ir até o estádio Jonas Duarte no domingo (19), para assistir Anápolis e Vila Nova.

Segundo a organização do duelo, haverá restrição de entrada no palco da partida de pessoas que estejam utilizando camisas ou assessórios de outros times, sejam eles nacionais ou internacionais.

A proibição vale para qualquer setor do estádio. A exceção são os torcedores do Colorado, que poderão acessar o setor visitante vestidos com as camisas da equipe.

Partida

Anápolis x Vila Nova acontece às 16h, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Goiano. O tricolor da Boa Vista vem de empate em 1 a 1, fora de casa, com o Crac de Catalão. Já o Colorado vem de vitória, em casa, contra o Aparecidense por 1 a 0.

Os ingressos para a partida têm previsão para estarem disponíveis até a tarde desta sexta-feira (17), pelo aplicativo do Goianão 2025, disponível para ser baixado pela Play Store e App Store. Para o registro, são necessário dados pessoais e cadastro facial.

Sobre o programa de troca de ingressos por meio do Torcida Premiada, apesar da sanção da legislação que viabiliza a campanha, a Prefeitura de Anápolis respondeu que há possibilidade do processo ocorrer também a partir desta sexta-feira (17).