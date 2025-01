Prefeitura de Anápolis abre novas inscrições para Educação Infantil na próxima segunda (20); veja como fazer

Ação faz parte de uma iniciativa que visa dar oportunidade para quem não solicitou a matrícula no período anterior

Thiago Alonso - 16 de janeiro de 2025

Imagem mostra alunos e professores da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou que o novo período de inscrição para as creches e escolas será ampliado, com a abertura de 2,5 mil novas vagas.

Pais e responsáveis podem realizar as inscrições a partir da próxima segunda-feira (20), sem período de fechamento, uma vez que os cadastramentos continuarão abertos durante todo o ano letivo.

Para realizar o procedimento, é necessário acessar o Portal da Educação, site da pasta, onde será necessário anexar a devida documentação.

De acordo com a Seduc, a ação tem como principal foco contemplar quem não fez a solicitação nos meses de novembro e dezembro, quando as inscrições se encerraram.

Vale lembrar que pais e responsáveis que cadastraram crianças em creches e escolas da Rede Municipal de Educação neste período já podem confirmar se o estudante foi contemplado.

As listas com a referência dos selecionados já está disponível no mesmo endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Educação.