Bairros de Aparecida de Goiânia devem ficar sem água na próxima próxima semana; veja lista

Suspensão no fornecimento deve atingir a região Central do município, como informado pela Saneago

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Imagem mostra torneira pingando. (Foto: Canva)

Por meio de um comunicado, a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) informou que quase 40 bairros de Aparecida de Goiânia terão o fornecimento de água e esgoto interrompido na próxima terça-feira (21).

Segundo a companhia, a suspensão será necessária para realizar serviços de melhorias operacionais no abastecimento de água, incluindo a substituição do quadro de comando do Reservatório Elevado Centro, na região do Setor Central do município.

Os trabalhos estão programados para começar às 07h, com previsão de término às 11h da manhã. Durante esse período, cerca de 34 bairros enfrentarão instabilidades no fornecimento.

Entre as áreas afetadas estão: Bairro Vera Cruz, Condomínio Residencial Araçá, Conjunto Ana Rosa, Conjunto Planalto, Conjunto Planície, Internacional Park, Jardim Belo Horizonte, Jardim Casa Grande, Jardim Cristal, Jardim das Acácias, Jardim das Hortências, Jardim Eldorado, Jardim Ipanema, Jardim Iracema, Jardim Miramar, Jardim Palmares, Jardim Pampulha, Jardim Repouso, Jardim Rio Grande e Jardim Rosa do Sul.

Outros bairros incluem: Loteamento Real Grandeza, Nova Olinda, Parque Montreal, Parque Rio das Pedras, Residencial Brasicon, Setor Araguaia, Setor Central, Setor Expansul, Setor Retiro dos Bosques, Setor Rosa dos Ventos, Setor Santo André, Vila Adélia, Vila Célia Maria, Vila São Manuel e Vila Souza.

A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido gradualmente no decorrer do dia, assim que os serviços forem concluídos.