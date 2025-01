Chitãozinho começa a investir na produção de soja no interior de Goiás

Artista já era conhecido na região pelo trabalho no manejo bovino, contando com mais de dez mil cabeças Nelore na fazenda

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Chitãozinho é proprietário da Fazenda Galopeira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dono de sucessos como “Sinônimos” e “Evidências”, o sertanejo Chitãozinho, da dupla com Xororó, decidiu dar um novo passo além do mundo da música, entrando no mercado de grãos.

Para isso, escolheu o município de Mozarlândia, no Noroeste de Goiás, para concentrar a produção de soja. A lavoura será instalada na Fazenda Galopeira, propriedade do cantor, que possui cerca de 990 hectares.

Adquirida há mais de quatro décadas, o terreno já abrigou mais de 10 mil cabeças de gado Nelore, dedicando-se exclusivamente ao manejo bovino durante todo o período.

Agora, parte da movimentação econômica do local será direcionada à agricultura sustentável, como apontou Chitãozinho ao Globo Rural.

Uma das principais missões do cantor no novo ramo é o respeito à natureza, de forma que possa extrair os materiais da terra sem prejudicar o meio ambiente.

“A gente precisa muito da chuva, dessas plantações, da vegetação, da preservação ambiental que nós temos aqui. O que fica é isso: a inteligência de você viver num lugar bonito como este e extrair o que a terra pode te dar sem prejudicar a natureza”, disse.

Segundo o artista, a motivação por trás da entrada no mercado agrícola se deu após a movimentação de outros empresários da região, que apostaram cada vez mais no plantio de soja.

O investimento terá parceria da UPL, uma das líderes globais em soluções agrícolas, trazendo tecnologias inovadoras, além de introduzir insumos biológicos ao solo.

A empresa já trabalhou com Chitãozinho anteriormente, ainda quando o foco da fazenda era unicamente o manejo Nelore. A união surgiu há dois anos, quando a UPL se responsabilizou pelo tratamento dos pastos da propriedade.