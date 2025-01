Concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,3 mil tem novo prazo de inscrição; confira

Oportunidades contemplam profissionais de todos os níveis de escolaridade e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Pessoas realizando provas de concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Foi estendido o prazo de inscrição para o concurso público para a Prefeitura de Itaguaru, município na região Central de Goiás. Ao todo, são ofertadas 38 vagas, com salários que variam entre R$ 1.412,00 e R$ 4.318,18.

As oportunidades são destinadas para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40h semanais.

Com a nova data, os candidatos podem se inscrever até o dia 04 de fevereiro, pelo site da banca organizadora Itame Concursos. É necessário pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 70 e R$ 120, a depender do cargo desejado.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, as quais devem ser aplicadas no dia 30 de março. Etapas extras com prova de títulos e prova prática também deve ser aplicadas para determinadas vagas.

Confira todas as vagas disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais (08)

Coveiro (01)

Pedreiro (02)

Vigilante (01)

Motorista (04)

Operador de Máquinas Leves (01)

Operador de Máquinas Pesadas (02)

Coletor de Tributo (01)

Técnico em Enfermagem (03)

Técnico em Radiologia (01)

Enfermeiro (01)

Nutricionista (01)

Professor Nível I (10)

Psicólogo (02)

Fiscal de Obras, Posturas e Meio Ambiente (01)

Fisioterapeuta (01)

Para mais informações, confira o edital.