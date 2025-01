Funcionária de academia é vítima de arapuca e acaba esfaqueada pela atual do ex em Goiânia

Horas antes do ataque, uma conta no Telegram enviou um texto insinuativo e vídeos de conteúdo íntimo do casal

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2025

Suspeita foi encaminhada até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi esfaqueada na noite desta quarta-feira (16), enquanto saía do trabalho em uma academia no Setor Urias Magalhães, em Goiânia. O ataque ocorreu no estacionamento do estabelecimento e teria sido motivado por um conflito pessoal envolvendo um antigo relacionamento.

Segundo relatos, a vítima estava fechando a academia quando foi até o carro para verificar o controle do portão. Ao entrar no veículo, foi surpreendida por uma jovem, de 27 anos, escondida no local, que portava uma faca e anunciou que a mataria. Ela tentou sair do carro, mas foi atingida na perna por um golpe.

Gritando por socorro, a mulher conseguiu atrair a atenção de colegas que estavam por perto. Testemunhas relataram que, ao perceber a aproximação de outras pessoas, a agressora fugiu do local. Um professor da academia chegou a segui-la, mas teria desistido ao notar que ela ainda estava armada.

A jovem relatou à polícia que já havia mantido um relacionamento de cinco anos com um homem, que posteriormente se envolveu com a agressora. Embora tenha encerrado o namoro há mais de um ano e não tivesse mais contato com o ex-companheiro, começou a receber mensagens da suspeita.

Horas antes do ataque, uma conta no Telegram enviou um texto insinuativo e vídeos de conteúdo íntimo do casal. A mensagem dizia: ‘como está a sua b*ceta, porque a minha está babando, se eu fosse você ficaria bem longe’.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que foi levada a uma unidade de saúde. Apesar do ferimento na perna, ela segue estável.

Com base nas informações fornecidas, as autoridades iniciaram buscas e localizaram a suspeita escondida em uma residência. A moradora do imóvel permitiu a entrada da polícia, que encontrou a mulher em um dos quartos, apresentando sinais de confusão e suposto uso recente de entorpecentes.

Diante das evidências, a suspeita foi detida e encaminhada para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça. A faca utilizada foi apreendida, e a Polícia Civil (PC) deve apurar o caso.