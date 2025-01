‘Novinho em folha’: detalhes da reforma do Cine Cultura, que irá reabrir as portas no dia 1º de fevereiro

Ao Portal 6, profissionais explicaram sobre modernização e escolha dos equipamentos

Davi Galvão - 17 de janeiro de 2025

Reforma no Cine Cultura já está em fase de acabamento. (Foto: LeoIran/Secult Goiás)

Após seis meses fechado para reformas, o Cine Cultura irá reabrir as portas ao público goianiense já no dia 1° de fevereiro, com diversas novidades.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Gerente de Projetos Arquitetônicos da Secretaria de Cultura de Goiás (Secult), Melissa Alves, que destacou que a obra já está nas fases de acabamento.

Ao total, foi investido o montante de R$ 1.172.209, voltado para a troca das poltronas, carpetes, instalação do palco, restauração de toda a estrutura e modernização dos equipamentos eletrônicos.

“Os projetos foram desenvolvidos para dar ao cinema uma estética de art déco […] A gente trouxe muito dessa estética de cinema de rua antigo, de elementos históricos”, pontuou Melissa.

Ela pontuou que um dos grandes focos da reforma foi a questão da acessibilidade, desde poltronas voltadas para pessoas obesas e com mobilidade reduzida, além de espaços reservados para cadeirantes. Outros aspectos como corredores adaptados e saídas de emergência também foram implementados.

Tecnologia de ponta

Gerente de Fomento ao Audiovisual e Salas de Cinema da Secult, Gabriel Passos destacou que o cinema também passou por uma modernização completa, com os aparelhos e gadgets mais recentes do mercado.

“Além de substituir todo o sistema de iluminação, também foi instalado um sistema de som 7.1 digital surround, além de um projetor DCP, que é o digital cinema package, com tecnologia 4k e tela flat”, pontuou.

Com essas novidades, ele deixou claro que o Cine Cultura não perde em nada para as grandes empresas privadas de cinema, sendo um importante meio para a democratização da arte na capital.

O Cine Cultura

Inaugurado em 15 de julho de 1989, com o filme Caminho dos Gerais — Vida e Obra de Bernardo Élis, o Cine Cultura, localizado no Centro Cultura Marieta Telles Machado, se tornou parte da história da capital.

Ofertando mostras de filmes gratuitas e também projetos culturais, é um meio de democratizar o acesso à cultura por parte da população.

Além da reforma mais recente, o espaço também passou por obras em 2003 e também no final de 2005.