Placa inusitada em carro de motorista de aplicativo chama atenção nas redes sociais

Registro viralizou no Instagram e já conta com mais de 200 mil visualizações

Davi Galvão - 17 de janeiro de 2025

Registro viralizou nas redes sociais. (Foto: @uberdepre)

Todos sabem que a vida do motorista de aplicativo não é das mais fáceis e isso se deve principalmente ao fato de terem de lidar com inúmeros clientes diariamente, o que pode gerar situações complicadas.

Mas foi pensando justamente nisso que este profissional resolveu antecipar eventuais problemas, deixando claro quais são as normas a serem seguidas no veículo, com uma pitada de bom humor.

O registro, compartilhado na página @uberdepre já conta com 217 mil visualizações e deu o que falar nos comentários.

Logo no começo, o aviso já deixa claro que todas as corridas são gravadas, de modo a evitar constrangimentos.

Em seguida, ele aconselha os clientes a se sentarem adequadamente e porem o cinto de segurança.

Porém, a recomendação mais inusitada é lida na frase seguinte, e diz respeito a higiene esperada dos passageiros:

“Não deixe lixo no carro. Se precisar descartas algo, não sendo um corpo, peça minha ajuda!”

Por fim, ele orienta que as crianças viajem de maneira educada, sentadas nos respectivos lugares, e não em pé.