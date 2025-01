Pai mata o filho de 11 anos e tira a própria vida em seguida, ao lado de uma foto dos dois juntos

Apenas um dia antes, ele tinha ido passear em um evento de carros com o pequeno, aparentemente feliz

Paulo Roberto Belém - 18 de janeiro de 2025

Filho foi encontrado na cama e pai dependurado na garagem (Foto: Divulgação)

Polícias Militar (PM) e Civil (PC), além do Corpo de Bombeiros, tiveram de atender um caso trágico na tarde deste sábado (18), em Goiânia. Um homem, de 47 anos, teria matado o próprio filho, de 11 anos, e depois tirado a própria vida, no Jardim Itaipu.

Quem teria descoberto a situação foi um irmão do suposto autor. Ele teria recebido um pacote em casa lacrado com pedido estranho para ser entregue à ex-esposa, apenas no dia seguinte.

Suspeitando o pior, ele foi atrás do irmão pela manhã e não o encontrando no local de trabalho, foi até a casa onde ele estaria morando. Abrindo o portão, se deparou com o pior: o suposto autor estava dependurado na garagem e o filho coberto com um lençol sobre a cama, já morto.

Aos militares, o irmão revelou que na noite desta sexta-feira (17) esteve com o pai e filho em um encontro de carros e que nada aparentava estar errado naquele momento de descontração. Entretanto, também citou que o irmão sofria de depressão há algum tempo.

Detalhes teriam sido encontrados no local do crime. Um deles, foi o fato do suposto autor ter deixado uma carta, sendo que a mensagem, segundo a Polícia Civil, teria sido escrita em etapas. Outro detalhe, foi a localização de uma foto de pai e filho juntos ao lado do corpo do garoto.

De acordo com os agentes, o homem teria usado uma corda para matar o filho. Agentes da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) seguirão com a investigação para apurar as circunstâncias da situação.