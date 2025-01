Após divulgar BBB 25 na Globo, Christina Rocha vai ser comentarista de reality shows no Kwai

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Christina Rocha terá sua primeira experiência como apresentadora de um programa nas plataformas digitais. Após ser convidada pela Globo para comentar o BBB 25 e ser elogiada, a ex-SBT terá uma atração para comentar reality shows no Kwai, plataforma de vídeos curtos.

Trata-se do Arrocha, Christina!, um talk show cujo tema principal serão os reality shows no ar na televisão. Ela vai falar sobre as grandes tretas que embalam e dão caldo aos programas de confinamento mais famosos da TV brasileira.

A ideia do Kwai é usar o fato de Christina ser conhecida como boa mediadora de problemas pessoais. De fato, ela tem experiência: por 12 anos, ficou à frente do Casos de Família, exibido nas tardes do SBT.

Com Christina, estarão grandes personalidades que já passaram por reality shows e também membros de torcidas dos confinados, como familiares ou amigos próximos. A estreia está marcada para quinta-feira (23), às 18h, no perfil da apresentadora no Kwai.

Na estreia, estarão o personal trainer Gilsão, que participou da edição mais recente de A Fazenda na Record e teve um relacionamento com Gracyanne Barbosa, atualmente no BBB 25; Monsueto, cover do cantor Belo; e Marcelo, da banda Tchakabum.

À coluna, Christina diz que está empolgada com o novo projeto e diz que a ação é um momento marcante da carreira. “Quero ficar cada vez mais perto do pessoal da web, que sempre gostou de mim e sempre me dá força”, afirma. “É um novo momento da minha carreira, então essa hora chegou!”

“A minha ideia é levar a experiência, as altas doses de bom humor e jogo de cintura que sempre tive na televisão para o meu novo programa no Kwai”, comenta. “Estou pronta e animadíssima com esse novo projeto!”