Conheça cidade considerada a pior para se viver no Brasil

Um município se destaca negativamente por apresentar diversos problemas que dificultam a qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 19 de janeiro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Uiramutã)

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma ferramenta criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para avaliar a qualidade de vida e o desempenho socioambiental das cidades brasileiras. Este indicador analisa aspectos essenciais como educação, saúde, segurança e infraestrutura, fornecendo uma visão detalhada das condições de vida nos municípios. No ranking do IPS 2024, uma cidade se destacou por apresentar os piores índices, refletindo desafios significativos em diversas áreas. Conheça cidade considerada a pior para se viver no Brasil

De acordo com o IPS 2024, a cidade brasileira com o pior índice de qualidade de vida é Uiramutã, situada no extremo norte de Roraima, próxima à fronteira com a Venezuela. Com uma pontuação de 37,63, em uma escala de 0 a 100, Uiramutã enfrenta grandes desafios relacionados à infraestrutura, renda e serviços essenciais.

Desafios enfrentados pela cidade

Com pouco mais de 13 mil habitantes, Uiramutã sofre com uma das piores rendas per capita do Brasil, o que intensifica a desigualdade social. Além disso, a cidade apresenta dificuldades em áreas como iluminação pública, coleta de lixo eficiente e educação, onde a falta de infraestrutura limita o acesso a um ensino de qualidade e perpetua o ciclo da pobreza.

Outras cidades do estado de Roraima

Além de Uiramutã, outros municípios de Roraima também figuram entre as piores do país no ranking do IPS. Alto Alegre, com 38,38 pontos, Bonfim, com 42,27 pontos, e Amajari, com 43,38 pontos, completam a lista das cidades do estado com os piores índices de qualidade de vida no Brasil.

Cidades com melhores índices de qualidade de vida

Em contrapartida, algumas capitais brasileiras, como Brasília, Curitiba, Goiânia e Belo Horizonte, se destacam no IPS, apresentando índices elevados e destacando-se entre as melhores cidades para se viver no país.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!