Cidades brasileiras estão entre as mais buscadas do mundo pelos turistas

Dois municípios icônicos do país estão entre os destinos mais procurados para a temporada de verão de 2025

Pedro Ribeiro - 06 de janeiro de 2025

(Foto: Divulgação/Embratur)

O Brasil continua a brilhar no cenário do turismo internacional. As cidades brasileiras estão ganhando cada vez mais espaço nas listas de destinos mais desejados por viajantes de todo o mundo.

De acordo com dados recentes da plataforma de reservas Booking.com, duas cidades icônicas do país estão entre os destinos mais procurados para a temporada de verão de 2025.

E não é para menos! Com paisagens deslumbrantes, cultura rica e hospitalidade calorosa, o Brasil tem tudo para encantar qualquer turista. Mas quais são as cidades brasileiras que estão conquistando o coração de tantos viajantes?

Conhecida como “a Ilha da Magia”, Florianópolis é um dos principais destaques. A cidade alcançou a quarta posição no ranking global, registrando um aumento impressionante de 107% nas buscas em relação ao ano anterior.

Superando destinos icônicos como Tóquio e Roma, Floripa encanta com suas mais de 40 praias, excelente gastronomia e atmosfera vibrante. Seja para relaxar em praias paradisíacas ou curtir a vida noturna, Florianópolis tem algo para todos.

Recentemente, a cidade também ampliou suas opções de acesso com a introdução de um voo direto para Assunção, no Paraguai. Operada pela Azul, essa nova rota facilita ainda mais a chegada de turistas e promete aquecer a economia local durante o verão.

Outra estrela entre as cidades brasileiras é o Rio de Janeiro. A “Cidade Maravilhosa” conquistou a sétima colocação no ranking global, com um aumento de 102% nas buscas.

Com suas praias icônicas, como Copacabana e Ipanema, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, o Rio segue impressionando turistas de todas as partes.

Além das belezas naturais, o Rio oferece uma rica cena cultural, festivais vibrantes e uma culinária que é um verdadeiro convite aos sentidos.

Destinos como Barcelona e Nova York ficaram para trás em popularidade, o que reforça a força do Brasil no cenário turístico global.

O charme das cidades brasileiras vai além de paisagens e pontos turísticos. O calor humano, a diversão garantida em cada esquina e a diversidade cultural fazem com que cada visita seja única.

Além disso, as cidades estão investindo em infraestrutura e promoção internacional, atraindo um público cada vez mais diversificado.

Seja para curtir a natureza, a cultura ou a gastronomia, as cidades brasileiras oferecem experiências inesquecíveis. Se você ainda não incluiu esses destinos em sua lista, talvez seja hora de repensar suas próximas férias!

