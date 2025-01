Famoso humorista francês já tem data para se apresentar em Goiânia e Anápolis

Performance tem classificação para maiores de 16 anos, sendo que adolescentes de 12 a 15 anos só poderão ingressar acompanhados dos pais

Davi Galvão - 19 de janeiro de 2025

Humorista conta com mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O humorista francês Paul Cabbanes, famoso nas redes sociais por brincar com os estereótipos e diferenças entre o país europeu e o Brasil, além de fazer graça com costumes de ambos os locais, já tem data para se apresentar em Goiânia e Anápolis.

Na capital, o artista é presença confirmada para o dia 07 de março e irá assumir os palcos do Teatro PUC, no bairro Jardim Goiás, com os portões se abrindo às 20h e o espetáculo tendo início às 21h.

Os interessados podem adquirir os ingressos através do site Iconnes, com preços que variam entre R$ 70 e R$ 150.

Já em Anápolis, Paul se apresenta no Teatro São Francisco, localizado no bairro Jundiaí, no dia 09 de março. O show está marcado para ter início Às 19h, com os portões sendo abertos uma hora mais cedo.

Os ingressos também podem adquirir os ingressos através do site Iconnes, com preços que variam entre R$ 50 e R$ 140.

A performance “Alma de Brasileiro” tem a classificação indicativa para maiores de 16 anos, sendo que adolescentes de 12 a 15 anos só poderão ingressar acompanhados dos pais ou responsáveis.