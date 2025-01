Companhia aérea terá de indenizar passageiro em mais de R$ 21 mil após ter bagagens extraviadas e ser impedido de embarcar

Empresa alegou que o cancelamento do voo foi devido ao apagão e que o extravio das bagagens foi resolvido dentro do prazo da Anac

Davi Galvão - 20 de janeiro de 2025

Empresa foi condenada a indenizar passageiro em mais de R$ 20 mil. (Foto: Divulgação)

A United Airlines foi condenada a indenizar um consumidor que enfrentou uma série de problemas durante uma viagem em um montante que ultrapassou R$ 20 mil.

Conforme divulgado pelo portal Rota Jurídica, o passageiro teve as bagagens extraviadas na ida e, no retorno, o nome não constava na lista de passageiros, obrigando-o a comprar uma nova passagem. A empresa foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais e R$ 11.840,09 por danos materiais.

O consumidor, representado pelo advogado Luan Felipe Barbosa, relatou que na ida, o voo foi cancelado devido a um apagão sistêmico, sendo realocado para outro aeroporto. Ao chegar no destino, descobriu também que as bagagens haviam sido extraviadas, sendo devolvidas apenas quatro dias depois.

Na volta, mesmo chegando com antecedência ao aeroporto, foi impedido de embarcar por não estar na lista de passageiros, o que o obrigou a adquirir uma nova passagem por R$ 10.888,07.

A empresa alegou que o cancelamento do voo foi devido ao apagão e que o extravio das bagagens foi resolvido dentro do prazo da Anac. Sobre a falha na lista de passageiros, afirmou que a culpa era da agência de viagens que emitiu o bilhete com o nome errado.

A juíza responsável pelo caso concluiu que, embora o apagão fosse um fortuito externo, a companhia aérea não prestou a devida assistência ao passageiro. Além disso, considerou que o extravio das bagagens e a falha na lista de passageiros configuraram falhas na prestação de serviço, justificando a condenação.