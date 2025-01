Concurso público com salários de até R$ 5,1 mil em Goiás anuncia mudanças no prazo de inscrições

Candidatos poderão se inscrever em mais de um cargo, desde que não haja choque de horários quanto à realização da prova

Paulo Roberto Belém - 21 de janeiro de 2025

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O concurso público da Câmara Municipal de Morrinhos, que visa selecionar profissionais de vários níveis de escolaridade pagando remuneração de até R$ 5,1 mil, teve o edital retificado no que diz respeito ao início das inscrições.

Com a publicação de edital complementar, o prazo, agora, começa nesta sexta-feira (24) e vai até 17 de março, para que interessados se candidatem às 24 vagas de trabalho no Poder Legislativo da cidade, através do site do Instituto Verbena.

No nível fundamental, as oportunidades são para Agente de Copa e Cozinha; Agente de Manutenção Geral; Agente de Serviços Gerais; Agente de Transporte; e Jardineiro.

Para candidatos de nível médio, as chances são para Assistente Administrativo; Auxiliar de Compras, Licitações e Contratos; Auxiliar de Departamento de Pessoal; Controller; e Telefonista.

Já para quem tem ensino superior, há ofertas para Agente de Serviços de Tesouraria; Analista de TI; Assistente Técnico Parlamentar; Controlador Interno; Gestor de pessoal; e Procurador Jurídico.

Além dessas vagas, nas quais haverá contratação imediata, outras 120 serão contempladas em cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.517,35 até R$ 5.123,06 de acordo com a função.

Para se inscrever, os candidatos pagarão uma taxa de R$ 75 para os cargos de nível fundamental completo, R$ 90 para os de ensino médio e de R$ 150 para os de nível superior.

A organização do concurso lembra que há possibilidade de inscrição em mais de um cargo, sendo que a responsabilidade verificar se não há choque na data e horário de aplicação das provas é do candidato.

Para acessar o edital do concurso com as retificações, clique aqui,