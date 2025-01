Onde assistir CRAC x Atlético-GO pelo Goianão nesta quarta-feira (22)

Bola vai rolar a partir das 19h30, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão

Augusto Araújo - 21 de janeiro de 2025

CRAC e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira (22). (Foto: Divulgação/CRAC/ACG)

Nesta quarta-feira (22), o Atlético vai até a cidade de Catalão, localizada no Sul goiano, para enfrentar o CRAC, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Goiano.

A bola vai rolar a partir das 19h30, no estádio Genervino da Fonseca. Anderson Gonçalves será o responsável por comandar a equipe de arbitragem.

Os anfitriões começaram a campanha de uma forma morna. Nas duas primeiras partidas, o Leão empatou em 1 a 1 com o Anápolis e por 0 a 0 com o Goiás.

Dessa forma, o CRAC ocupa a 9ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas também sem adentrar o grupo dos times que avançam para a próxima fase do torneio.

Já o Dragão Campineiro se recuperou no último jogo. Após estrear com um empate sem gols diante da Jataiense, o Rubro-Negro venceu o Goiânia no “Clássico Vovô”. Rhaldney e Janderson concretizaram o 2 a 0 no placar.

Assim, o Atlético subiu para a 3ª colocação, com quatro pontos conquistados até o momento. Com essa pontuação, também se encontram o Vila Nova e a Jataiense.

A TV Assembleia Legislativa fará a transmissão do confronto de forma exclusiva, pela rede aberta. Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.