Rio Vermelho Atacadista lança mega evento nesta quarta-feira (22) e promete descontos de parar a cidade

Com todos os setores em promoção, as duas lojas em Anápolis estarão abertas a partir de 07h30; confira

Gabriella Licia - 21 de janeiro de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Reprodução)

O Rio Vermelho Atacadista promete surpreender os consumidores de Anápolis e região com a campanha especial “Quarta-Black”, que acontecerá na próxima quarta-feira (22).

As duas unidades da rede, localizadas no bairro Maracanã e no Parque das Nações (antiga Pecuária), serão palco de uma verdadeira chuva de promoções, abrangendo todos os setores da loja – para atacado e varejo.

Com o lema “preço baixo de verdade”, o evento promete atrair um grande público em busca das ofertas exclusivas.

As lojas abrirão as portas às 07h30 e funcionarão até às 21h45, garantindo que todos os clientes tenham tempo de aproveitar a queima de estoque, que será realizada somente na quarta-feira.

Para quem deseja ainda mais praticidade, o Rio Vermelho Atacadista também disponibiliza o aplicativo oficial, compatível com dispositivos Android e iOS.

Pelo app, os clientes podem acessar a lista completa de produtos e aproveitar o “poupômetro”, uma ferramenta exclusiva que permite acompanhar os descontos aplicados em cada compra.

Essa é uma oportunidade imperdível para economizar de verdade. Não deixe de conferir as novidades e saber mais detalhes sobre a “Quarta-Black” acessando o perfil oficial do supermercado no Instagram. Fique por dentro e aproveite!