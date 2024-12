Réveillon com economia no Rio Vermelho Atacadista promete espetáculo de descontos

Com duas unidades em Anápolis, empresa oferece promoções em todos setores, incluindo bebidas e carnes

Gabriella Licia - 26 de dezembro de 2024

Loja nova, localizada na Pedro Ludovico, na antiga Pecuária. (Foto: Divulgação)

A chegada de 2025 está cada vez mais próxima, cheio de novos sonhos e recomeços, mas o desejo por economia permanece o mesmo de sempre. E, pensando nisso, o Rio Vermelho Atacadista decidiu manter o show de ofertas exclusivas para o Réveillon.

A partir desta quinta-feira (26) até o dia 1° de janeiro de 2025, as duas lojas – no bairro Maracanã e na Avenida Pedro Ludovico – estarão com preços incríveis em todos os setores, incluindo hortifruti, carnes, laticínios e frios, padaria, produtos de casa e até mesmo bebidas.

Lá, é possível encontrar uma diversidade de espumantes e vinhos, para quem não abre mão de um bom brinde na virada de ano. E o melhor: com valores bem acessíveis.

Além disso, para a ceia da virada, existe uma infinidade de frutas e queijos fresquinhos, para deixar a sua mesa um espetáculo e, claro, economizando de verdade.

Para facilitar ainda mais, o aplicativo oficial do Rio Vermelho Atacadista continua disponível para quem prefere planejar suas compras com antecedência. Lá, você pode conferir as ofertas, calcular a economia com o ‘poupômetro’ e garantir uma experiência de compras rápida e prática. O app está disponível para Android e iOS.

Baixe agora e fique por dentro de todas as promoções desde já para este Réveillon! Vale muito a pena!

