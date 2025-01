6 coisas que estão acabando com o espaço do armazenamento do seu celular

É preciso estar atento para não prejudicar o funcionamento do seu aparelho

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Brian Ramirez)

O celular faz parte do nosso dia a dia. Seja para trabalhar, conversar com amigos ou se entreter, estamos sempre com ele nas mãos.

Mas, com o tempo, o armazenamento começa a ficar cheio, e o aparelho fica mais lento.

Para manter seu celular funcionando bem por mais tempo, alguns cuidados são essenciais.

1. Galeria de fotos muito cheia

Cada foto, cada print e cada vídeo salvo ocupa um espaço dentro do seu celular.

Muitas vezes, você pode estar acumulando imagens duplicadas ou capturas de tela que nem usa mais.

O ideal é organizar a galeria regularmente.

Você pode apagar arquivos desnecessários, fazer backup em um serviço de nuvem e até usar aplicativos que ajudam a eliminar fotos repetidas.

2. Aplicativos espiões ou malwares

Você sabia que aplicativos maliciosos podem estar roubando o espaço do seu celular?

Malwares e apps espiões rodam em segundo plano e podem consumir memória sem que você perceba.

Se o armazenamento está cheio sem motivo aparente, é hora de verificar quais aplicativos estão instalados.

Use um antivírus confiável e apague qualquer app suspeito.

3. Não remover os caches

Os caches são arquivos temporários que os aplicativos armazenam para carregar mais rápido.

Porém, com o tempo, eles podem ocupar um espaço gigantesco no celular.

Para liberar memória, vá até as configurações e limpe o cache dos aplicativos com frequência.

Isso ajuda a manter o desempenho do aparelho sem precisar excluir nada importante.

4. Aplicativos que você não usa

Quantos aplicativos estão instalados no seu celular e há quanto tempo você não usa a maioria deles?

Muitos ficam parados, ocupando espaço sem necessidade.

A dica é simples: faça uma limpa nos apps que você percebe que nem usa mais.

Além de liberar armazenamento, isso ajuda a economizar bateria e melhora o desempenho do celular.

5. Arquivos muito grandes

Vídeos pesados, áudios longos de WhatsApp e documentos baixados podem ser os vilões do seu armazenamento.

Muitas vezes, nem lembramos desses arquivos, mas eles continuam ocupando espaço.

Vá até a pasta de downloads do seu celular e no gerenciador de arquivos exclua o que não precisa mais.

Se for algo importante, faça backup na nuvem.

6. Atualizações automáticas

Muitas vezes, o celular baixa atualizações de aplicativos e do sistema sem avisar.

Isso pode consumir um grande espaço com o tempo.

Para evitar problemas, desative as atualizações automáticas nas configurações da loja de aplicativos e do próprio sistema.

Assim, você pode escolher quando e quais atualizações instalar, evitando downloads desnecessários.

