Onde assistir Vila Nova x Goianésia pelo Goianão nesta quinta-feira (23)

Bola vai rolar no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, no Centro de Goiânia, a partir das 19h30

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2025

Vila Nova e Goianésia se enfrentam nesta quinta-feira (23). (Foto: Roberto Corrêa / Edi Santana)

Oscilando no começo do campeonato, o Vila Nova recebe o Goianésia nesta quinta-feira (23), em partida válida pela 3ª rodada do Goianão.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no estádio Olímpico Pedro Ludovico, localizado no setor Central de Goiânia. Lucas Ramos Leão comandará a equipe de arbitragem.

Depois de começar com uma vitória magra diante da Aparecidense (1 a 0 apenas), o Tigrão teve um empate sem gols com o Anápolis, jogando no Jonas Duarte.

Assim, o Colorado se manteve em 4º lugar na competição, com quatro pontos conquistados. Com a mesma pontuação, também estão a Jataiense e o Atlético.

Por outro lado, o Azulão do Vale passa por um começo de Goianão desastroso. O clube perdeu as duas primeiras rodadas e demitiu o treinador Augusto Fassina. Márcio Goiano assumiu o cargo.

Com esse início ruim, o Goianésia amarga a última posição do campeonato, sem pontuar até o momento, com quatro gols sofridos e nenhum marcado.

A TBC fará a transmissão exclusiva da partida, pela rede de TV aberta. Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio da plataforma do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.