Logística, serviços gerais e vendas: Aparecida de Goiânia está com mais de 400 vagas de emprego abertas

Oportunidades estão sendo intermediadas pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME) com as empresas locais

Paulo Roberto Belém - 23 de janeiro de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Para quem está em busca de oportunidade de trabalho em Aparecida de Goiânia, a boa notícia é que 406 oportunidades estão sendo oferecidas pela Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Trabalho.

Destacando-se pela quantidade, há vagas para Auxiliar de Armazém (115), Auxiliar de Produção (96), Auxiliar de Logística (40), Carreteiro – Motorista de Caminhão-Carreta (30) e Operador de Empilhadeira (15).

Também há chances para Auxiliar de Serviços Gerais (14), Motorista Entregador (13), Consultor de Vendas (11), Motorista Motochapa (10), PCD (10), Mecânico de Veículos Pesados (05) e Promotor de Vendas (05).

Os interessados podem procurar atendimento nas unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial. O serviço é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30.

Outras alternativas são nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo, Vapt-Vupt Buriti Shopping e Vapt-Vupt Araguaia Shopping, onde o atendimento precisa ser agendado no site.

Todas as ofertas estão sendo intermediadas pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME) com as empresas locais que usam do órgão para oferecê-las. Para ter acesso ao site onde as oportunidades estão cadastradas, é só clicar aqui.

O órgão ressalta que as vagas são atualizadas diariamente. Outro canal que os candidatos podem acessar para tirar dúvidas é pelo telefone (62) 99194-3491.