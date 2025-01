Clássico entre Vila Nova e Goiás pode ser disputado com presença das duas torcidas

Vice-governador, Daniel Vilela (MDB) sinalizou a intenção, reforçando que garante a Segurança Pública

Paulo Roberto Belém - 25 de janeiro de 2025

(Foto: Secretaria de Estado de Esporte e Lazer / Secretaria-Geral de Governo – Governo de Goiás)

O primeiro clássico entre Vila Nova e Goiás de 2025, marcado para o próximo domingo, 02 de fevereiro, pode acontecer com a presença das duas torcidas. Pelo menos esta é a intenção, que foi anunciada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB).

O político sugeriu que presidentes do Esmeraldino e do Colorado proponham um acordo com a Justiça para garantir a possibilidade da participação dos torcedores de ambas as equipes no Estádio Serra Dourada, que é gerido pelo Governo de Goiás.

Se o jogo fosse realizado na condição atual, a partida poderia contar somente com a torcida do Vila Nova, que será a mandante do jogo.

Vilela também anunciou que o duelo marcará a inauguração da uma nova iluminação no principal palco do futebol goiano que, segundo ele, terá a segurança conveniente ao evento.

“Tudo em paz e tranquilo. Nossa Segurança Pública garante a condição para as duas torcidas”, afirmou o vice-governador.

As duas equipes entrarão em campo na oportunidade, pela sexta rodada do Campeonato Goiano de Futebol.